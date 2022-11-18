الدفاع_المدني يحذر: امنعوا الأطفال من اللعب حول مناطق #السيول #عاجل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

ونبهت المديرية إلى عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

كان الدفاع المدني السعودي قد أكد عبر حسابه في "تويتر"، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر، وأن هذا الأمر يعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال، مشددًا على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية.

من جهته، حذر المرور السعودي، عبر حسابه في "تويتر"، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية، وأن الغرامة المالية 5000 - 10000 ريال.

وشهدت الأيام الماضية، خلال الحالة المطرية التي شهدتها عدة مناطق في المملكة، إنقاذ الدفاع المدني في حائل 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في وادي الحفنة، وشخصًا احتجز داخل مركبة بوادي أبا النعم في خيبر.