تركيا.. اعتقال 17 شخصا يشتبه بتورطهم في #هجوم_إسطنبول الإرهابي

ألقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، القبض على مشتبه به رئيسي، و 16 آخرين، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في مدينة اسطنبول وخلف ستة قتلى، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقالت الأناضول: إن مكتب المدعي العام التركي وجه لهم تهم بالقتل العمد و "تقويض وحدة الدولة" من بين تهم أخرى.

وكان العديد من المدعين الأتراك قد استجوبوا 49 شخصا مشتبها بصلتهم بالهجوم. وتم إطلاق سراح ثلاثة مشتبه بهم بعد ذلك، بينما قامت السلطات بترحيل 29 منهم إلى خارج البلاد.

يشار إلى أن الأمن التركي أعلن أن امرأة سورية تدعي أحلام البشير اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.