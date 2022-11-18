إصابة 11 طالبًا في #حادث_مروري بوادي الدواسر.. ومدير #التعليم يطمئن عليهم #عاجل

اطمئن مدير تعليم وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي، على 11 طالبًا تعرضوا لحادث مروري أثناء ذهابهم إلى المدرسة أمس الأول الأربعاء.

وكان الطلاب الذين يدرسون بمدرستي طويق الابتدائية ومدرسة الصالحية الابتدائية يستقلون حافلة خاصة عندما اصطدمت بهم سيارة يقودها مقيم باكستاني الجنسية على طريق "ابن علوش" الفرعي بوادي الدواسر، ممّا تسبب لهم في إصابات متنوعة نقلوا على إثرها إلى مستشفى وادي الدواسر العام.

وزار مدير تعليم وادي الدواسر قسم التنويم بمستشفى وادي الدواسر يرافقه مدير المستشفى، ووقف على الحالة الصحية لطالبين منومين بالقسم وحالتهما مستقرة، فيما غادر بقية الطلاب المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الصحة اللازمة من الطاقم الطبي.

يُذكر أن مرور وادي الدواسر باشر الحادث في حينه، واتخذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.