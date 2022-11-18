بيان غربي يطالب #إيران بتقديم تفسيرات لوجود #يورانيوم في مواقع غير معلنة

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بيانا طالبت خلاله إيران بتقديم تفسيرات لوجود يورانيوم في مواقع غير معلنة.

ورحب البيان الغربي بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه رسالة لإيران بضرورة الوفاء بالتزاماتها النووية.

وقالت الدول الموقعة على البيان وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية: “نأمل أن تغتنم إيران فرصة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتجنب اتخاذ قرارات أخرى”.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم الذي عثر عليه في 3 مواقع غير معلنة.