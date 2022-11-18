مختص يحذر الشباب: “مباراة واحدة في اليوم من #كأس_العالم تخزن 4 كيلوجرمات دهون”

حذر الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، من الجلوس طويلا أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم المقرر إقامته في دولة قطر، مؤكدا أن الجلوس يرفع نسبة الإصابة بالسكري.

ووجه الأحمدي رسالة للشباب خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة، قائلا: “لا تجعل بطولة كأس العالم فرصة لزيادة الوزن وتراكم الشحوم بسبب الجلوس المتواصل دون حركة”.

وأضاف محمد الأحمدي، أن مباراة واحدة في اليوم من كأس العالم لمدة شهر سوف تخزن 4 كيلوجرمات من الدهون بسبب الجلوس وتتضاعف مع زيادة عدد المباريات.

وأوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني أن الجلوس لمدة 90 دقيقة في المباراة الواحدة قد تسبب ضعف تدفق الدم في الأوعية ومضاعفات وهو ما يسمى "تنميل".

وتابع الأحمدي: "للأسف الأكلات الصحية غلفت بنكهات غير صحية مثل "المكسرات" وهي مرافق مهم خلال مباريات كأس العالم".

ونصح محمد الأحمدي متابعي كأس العالم قائلا: “يجب استغلال الربع ساعة بين الشوطين بالحركة وألا نستمر بالجلوس أكثر من 30 دقيقة متواصلة دون حركة”.

واختتم محمد الأحمدي: "لا تأكل أمام التلفاز أو أمام الجوال والسبب هو عدم شعورك بالطعام وعدم الربط بين الدماغ وامتلاء المعدة".