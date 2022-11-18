البيت_الأبيض: كوريا الشمالية لم ترد على طلبنا للحوار

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية لم ترد على طلبنا للحوار، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتصال مباشر مع كوريا الشمالية.

وأضاف البيت الأبيض أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تمثل تهديدًا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قادة 6 دول أكدوا أن أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية ستتلقى ردًا قويًا من المجتمع الدولي.

وأوضح في بيان مساء اليوم الجمعة أن قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا اتفقوا على أنهم سيواصلون تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين.

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت 34 عملية إطلاق صاروخ منذ بداية العام الجارى.