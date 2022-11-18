كاتب سياسي: الحرب الحقيقية اليوم هي “الطاقة والغاز” و #المملكة تطمئن الحلفاء

أكد الكاتب السياسي فهيم الحامد، أن الحرب الحقيقية في العالم اليوم هي حرب "الطاقة والغاز"، مشيرا إلى أن المملكة تسعى لطمأنة الحلفاء في الشرق على "الأمن الطاقوي".

وقال فهيم الحامد خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المملكة تُعيد تموضعها في الشراكات بالعالم، ودبلوماسية التوجه للشرق تحمل عدة رسائل سياسية.

وأضاف الكاتب السياسي أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية صنعت مساراً استراتيجياً للأجيال السعودية الذكية.

وأشار إلى أن مكامن وثروات في المملكة لم تُستكشف إلا في آخر خمس سنوات.