طقس السبت.. #الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية وضباب على هذه المناطق

تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية وتكون الضباب على 10 مناطق في المملكة

هطول الأمطار وضباب

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

سماء غائمة

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.