تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 184.72 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ليسجل سعر الجرام عيار 21 (الأكثر تداولًا) نحو (184.72) ريال، مقارنة مع نحو (185.67) بإغلاق أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة

وارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 211.11 ريال، فينا بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة نحو 193.5 193.52 ريال، وسجل جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 158.33 ريال.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 في المملكة نحو 1,773.33 ريال، وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم السبت، نحو 1,857.77ريال، وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 في المملكة نحو 2,026.66 ريال.

سعر السبيكة الذهب

وبلغ سعر السبيكة الذهب 5 جرامات في المملكة نحو (1,097.77) ريال، وسجل سعر السبيكة 10 جرامات اليوم السبت 2,170.21 ريال، وبلغ سعر السبيكة 20 جرامًا في المملكة نحو 4,310.87 ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,703.30) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,364.37) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (212,588.13) ريال.