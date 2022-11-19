خبير #طقس: موجة #برد وانخفاض بالحرارة بدءًا من الإثنين

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد خفيفة وانخفاض في الحرارة، وهي أول موجة برد معتبرة منذ دخول فصل الخريف لهذا العام.

وأوضح الحصيني –عبر تويتر- أن موجة البرد تشمل مناطق الرياض والقصيم، ثم الشرقية بشكل أقل، وأن انخفاض الحرارة متوقع ان يشمل معظم مناطق المملكة والخليج، لكن بنسب أقل من الشمالية والوسطى.

وأضاف أن هذا الانخفاض في الحرارة سوف يكون محسوسًا من يوم الإثنين، ثم في نهاية الأسبوع يطرأ ارتفاع خفيف في الحرارة مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة نسبياً فجراً على معظم المناطق، عدا السواحل الغربية ومكة المكرمة؛ حيث تكون معتدلة فجراً.