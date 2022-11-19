إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز الـ637 مليونا

ارتفعت إصابات كورونا العالمية اليوم السبت لتتجاوز الـ637 مليون إصابة ، فيما تقترت الوفيات من مستوى 6.20 مليون وفاة.

إصابات كورونا العالمية

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أمس الجمعة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 637 مليونا و414 ألفا و408 إصابات.

وفيات كورونا العالمية

و أفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و619 ألفا و235 وفاة.

أكبر عدد من حالات الإصابة

و أوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.9 مليون.

قائمة الدول من حيث عدد الوفيات

و وفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و76 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و835 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و553 وفاة.