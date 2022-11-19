حساب_المواطن يكشف أهمية الإفصاح عن قسط #التمويل_العقاري #عاجل

كشف حساب المواطن، عن أهمية الإفصاح عن قسط التمويل العقاري، موضحاً أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين رداً على استفسار مستفيد حول مدى إلزامية تسجيل القرض العقاري.

وقال المستفيد في رسالته: “أنا قسط التمويل العقاري في حدود 8000 آلاف ريال،.. بالنسبة للراتب هل أسجل الإجمالي وأم الراتب بعد خصم قسط التمويل العقاري؟”.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات”.