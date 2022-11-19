كأس العالم 2022.. ميسي لأول مرة بدون أجويرو فى مقر الإقامة بالمونديال #كأس_العالم #ليونيل_ميسي

يستعد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لقيادة منتخب الأرجنتين فى بطولة كأس العالم 2022 بقطر والمقرر انطلاقها غدًا الأحد، بمشاركة 32 منتخبًا.

وينافس منتخب الأرجنتين فى المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، مع كل من السعودية والمكسيك وبولندا على الترتيب.

ولأول مرة يتواجد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين فى غرفة وحيدة مع بعثة التانجو ببطولة دولية بعد اعتزال صديقه المُقرب سيرجيو أجويرو.

ويقيم منتخب الأرجنتين داخل مرافق جامعة قطر، مستغلاً فى ذلك الاستفادة من منشآتها الرياضية، بعيدًا عن الفنادق والمنتجعات الأخرى التى تفتح أبوابها لاستقبال المنتخبات المونديالية.