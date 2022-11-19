إيلون_ماسك يرد على شائعة الاستقالات بـ«سيلفي» مع موظفي #تويتر

نشر إيلون ماسك، مالك شركة «تويتر»، صوراً لاجتماع مع موظفين في الشركة حول سياسة المنصة الجديدة، من بينها صورة «سيلفي».

ويأتي نشر هذه الصور وسط تقارير عن استقالة أعداد كبيرة من موظفي «تويتر»، بعد أن طالبهم المالك الجديد بالعمل لساعات طويلة وبكثافة عالية أو مغادرة الشركة.

وأبلغت المنصة موظفيها، أمس، بأن مباني مكاتب الشركة ستُغلق مؤقتا، وبأن هذا القرار سيسري على الفور، على أن تفتح أبوابها يوم الإثنين المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، دون أن تذكر سبب هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من أمس أيضاً، أعلن إيلون ماسك عودة بعض الحسابات المحظورة إلى التطبيق، مؤكداً عدم اتخاذه أي قرار بشأن عودة حساب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق.