بدءا #الاختبارات_التحريرية النهائية لطلاب وطالبات #التعليم_العام للفصل الدراسي الأول غداً

تبدأ الاختبارات التحريرية النهائية لطلاب وطالبات التعليم العام للفصل الدراسي الأول غداً الأحد.

ويؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444ه والتي تستمر حتى تشمل جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي؛ لمدة أسبوع كامل، وتنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج.

وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية والمدارس بالمناطق المختلفة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة لذلك، مع التقيد بضوابط وتعليمات وقواعد الاختبارات، ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية.

من جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بـ"تعليم الرياض" عبد الله الغنام أنه سيتم توجيه نحو ألفي مشرف ومشرفة بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية للقيام بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.