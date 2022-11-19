بورصة #كأس_العالم 2022.. البرازيل تكتسح قائمة الأغلى فى المجموعة السابعة

يغرد منتخب البرازيل، بقيادة مدربه تيتى، على صدارة قائمة المنتخبات الأغلى من ناحية القيمة التسويقية فى المجموعة السابعة فى نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم والتى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتضم منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2022، منتخب البرازيل الأكثر تتويجا باللقب، منتخب سويسرا، منتخب الكاميرون، ومنتخب صربيا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرازيلي 1.13 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، ليتفوق على نظيره الصربى الوصيف.

ويشارك فى مونديال قطر 2022، 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية التى تجمع المنتخب القطرى ونظيره الإكوادورى غدا الأحد على ملعب "البيت".

وجاءت القيمة التسويقية للمنتخبات الأربعة كالتالي:

منتخب البرازيل – 1.13 مليار يورو

منتخب صربيا – 357.20 مليون يورو

منتخب سويسرا – 281 مليون يورو

منتخب الكاميرون – 155.63 مليون يورو.