سوناك من #كييف: 50 مليون إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

تعهد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بمواصلة دعم أوكرانيا، وتقديم 50 مليون جنيه لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الضربات الجوية الروسية.

ووصل «سوناك» إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل، في زيارة مفاجئة وغير معلنة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسك: «خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا، إلى جانب الأمن العالمي ككل».

وأضاف: «سنواصل دعم أوكرانيا. سنقدم 50 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا لمواجهة الضربات الجوية الروسية، إلى جانب العمل لإعادة بناء محطات الكهرباء والمستشفيات».

فيما كشف الرئيس الأوكراني عن أن بحث مع «سوناك» مسألة «الأمن الغذائي».