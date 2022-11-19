«SMC» تصدر بياناً حول انتهاك الحقوق التجارية لـ #المنتخب_السعودي في #المونديال

أصدرت شركة الوسائل السعودية «SMC»، الوكيل الإعلاني الحصري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بياناً حول التعدي على حقوق الملكية للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022.

وجاء إصدار الشركة لهذا البيان بعدما رصدته من «تعدي عدد من الشركات على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبيل المشاركة في كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية أو حملات تسويقية باستغلال اسم وشعارات المنتخب السعودي، وغير ذلك من حقوق الملكية الفكرية للاتحاد السعودي لكرة القدم، دون الحصول على إذنه من خلال الوكيل الإعلاني الحصري، شركة الوسائل السعودية SMC».

ونبهت الشركة في البيان إلى أنها «تود بصفتها المعنية ‏لحقوق استغلال وتسويق العلامة التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم، التنبيه على ‏جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استغلال أو ‏استخدام أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية للمنتخب السعودي العائدة للاتحاد السعودي لكرة القدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الرجوع إلى شركة الوسائل السعودية SMC، وأخذ موافقة خطية منها تفيد بذلك وتحدد شروط استخدام تلك الحقوق».

وشددت شركة ‏الوسائل السعودية «SMC» على أن الاتحاد السعودي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من صدر عنه تعدٍ على الحقوق التجارية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للاتحاد السعودي، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع ما يلزم ضد من يتعدى على هذه الحقوق التجارية إيماناً منها بضرورة حفظ حقوق الرعاة الرسميين للاتحاد.