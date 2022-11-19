تحذير جديد من أدوية بناء العضلات: «تُسبب الضعف الجنسي»

حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، من استخدام هرمونات النمو و«الستيرويد» بغرض زيادة الكتلة العضلية، والذي يكون بشكل ملحوظ وبكثرة لدى ممارسي رياضة كمال الأجسام.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن أخذ هرمون النمو و«الستيرويد» قد يسبب مضاعفات خطيرة، منها الضعف الجنسي، ومشاكل في الكبد، وتليف الكلى، وأمراض القلب ومنها النوبة القلبية.

وكشف المجلس عن كيفية زيادة الكتله العضلية بشكل آمن دون تناول هذه المواد الخطرة، من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي للشخص، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد، الأمر الذي يتطلب استشارة طبيب متخصص، ولدية متابعه كاملة لحالة الشخص الطبية.