ولي_العهد يستقبل رئيس مجلس الشيوخ التايلندي #عاجل

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزk ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ التايلنديk بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، وعددا من رؤساء اللجان في المجلس.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.