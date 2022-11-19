كريستيانو يشارك في مران البرتغال الأول في قطر استعدادًا لكأس العالم

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، في مران المنتخب البرتغالي الأول في قطر بعدما وصلوا مساء الأمس للأراضي القطرية للمشاركة في كأس العالم 2022.

وعانى كريستيانو في الأيام الماضية من آلام على مستوى البطن، بعدما عانى من جرثومة المعدة، ليغيب عن تدريبات المنتخب الإنجليزي، ولكنه شارك في مران اليوم كاملًا بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وبدى كريستيانو سعيد في تدريبات المنتخب اليوم، تحديدًا بعدما انتظر الجميع وجود توتر بينه وبين بعض اللاعبين وتحديدًا لاعبي مانشستر يونايتد في المنتخب البرتغالي الأمر الذي تم نفيه في أكثر من مناسبة وأكد ذلك الراحة التي ظهر عليها كريستيانو في تدريبات اليوم.

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره غانا في أولى جولات دور المجموعات من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس القادم الموافق 24 نوفمبر الجاري لتبدأ المباراة في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.