بريطانيا: علاقتنا قوية مع #المملكة والتظاهرات في #إيران يقوم بها الشعب بمفرده

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن التظاهرات في إيران يقوم بها الشعب بمفرده ونتضامن معه.

وقال إن بلاده سلطت الضوء على مطالب الإيرانيات ومساعدتهن للتعبير عن آمالهن، متابعا: "أقول للنظام الإيراني اصغوا لشعبكم".

وأضاف كليفرلي في تصريحات اليوم: “حريصون على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد الميليشيات والوكلاء، وننسق مع أصدقائنا في المنطقة بشأن استدامة أمن الطاقة”.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه يوجد تعاون كبير بين بريطانيا والمملكة في كل المجالات إذ تجمع علاقات قوية ووثيقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع السعودية للتحول للطاقة الخضراء وزراعة ملايين الأشجار.

وأشار إلى أن بلاده لا تهدد روسيا لكنها تدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، قائلا: “روسيا ليست مهددة من قبل الغرب أو الناتو”.