القوات الجوية تختتم مشاركتها في مناورات “عين الصقر 3” باليونان

اختُتمت في قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان، مناورات تمرين "عين الصقر 3"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، ورئيس هيئة أركان القوات الجوية اليونانية الفريق ثيميسنوكليس بورولياس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والملحق العسكري في سفارة المملكة في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وعدد من كبار ضباط القوات الجوية اليونانية.

والتقى قائد القوات الجوية بالمجموعة المشاركة في التمرين، واستمع لإيجاز عن مجريات التمرين قدمه قائد المجموعة العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي، كما اطّلع على ما تم تنفيذه من عمليات تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية والدفاعية، إضافة إلى المناورات الجوية.

وأكد العقيد العنزي أن هذه المشاركة حققت بعد توفيق الله ودعم القيادة الرشيدة الأهداف المنشودة، كتعميق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية.

وأضاف أن التمرين يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير مهارات المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة.