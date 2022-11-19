إعفاء مسؤول بصحة تبوك أبلغ عن عدم توقيع مديره المباشر بسجلات الحضور والانصراف #عاجل

قرر مدير إحدى الإدارات الصحية في منطقة تبوك، اليوم، إعفاء مراقب الدوام الذي يعمل تحت إدارته، وإنهاء ارتباطه بالعمل نهائياً.

جاء ذلك بعدما قام المراقب بالإبلاغ عنه، لعدم توقيعه في سجلات الحضور والانصراف.

كما وجّه المدير بضرورة ترك منصبة فوراً وجرد العُهده التي يمتلكها، بعد ساعات قليلة من مخاطبته لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة يخلي مسؤوليته التامه من عدم إدراج مديره المباشر في سجلات الحضور والانصراف بالعمل والمضايقات التي يواجهها من الموظفين وكثرة استفساراتهم عن أسباب عدم توقيع المدير مع بقية الموظفين.

وأكدت مصادر لـ"الوئام"، أن الموظف يطلب تحقيق الجهات الرقابية وإنصافه من الظلم الذي وقع به، وطالب بإلغاء القرار الصادر بحقه وإعادته إلى وظيفته الرئيسية كمراقب دوام.