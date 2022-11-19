خبراء يحذرون: #تويتر لن تستطيع العمل مع نزيف مغادرة الموظفين #عاجل

أكد خبراء أن منصة “تويتر” لن تستطيع العمل مع نزيف مغادرة الموظفين من المنصة العالمية.

ورصدت قناة "العربية" أزمة موظفي “تويتر” من أمام مقر الشركة في سان فرانسيسكو، إذ قال المدير في “تويتر” بيتر كلوز، إنه غادر المنصة لأنه لن يضحي من أجل وعود غامضة.

وأضاف أن إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، لم يقدم خطة خماسية مثل “تسلا” وما يفعله مجرد اختبار ولاء، متابعا أنه بقي 3 مهندسين من أصل 75 في أحد أقسام الشركة الرئيسية.

وبدأ عدد كبير من المهندسين والموظفين في شركة “تويتر” مغادرة مناصبهم خلال الفترة الماضية عقب تولي إيلون ماسك قيادة الشركة بعد صفقة استحواذ على المنصة العالمية.