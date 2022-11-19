كريم بنزيما مهدد بالاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا قبل كأس العالم

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما مهدد بالاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا قبل انطلاق كأس العالم 2022 التي تقام غدا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن كريم بنزيما سوف يغيب عن مباراة أستراليا المقررة الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من كأس العالم، ومن غير المعروف إن كان سيشارك في بقية المباريات أم لا.

وأضافت الإذاعة الفرنسية إلى أن بنزيما قد تضاعفت إصابته رغم مشاركته في تدريبات اليوم، وسوف يجري فحوصات طبيعة خلال ساعات لتحديد بقائه أو استبعاده من قائمة المونديال.

وسيكون مونديال 2022 مختلفاً للنجم كريم، الذى يشارك فى الكأس وهو فائز بجائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول"، المجلة الفرنسية الشهيرة، كأفضل لاعبى العالم.