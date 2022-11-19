اليمن.. إسقاط طائرة مفخخة للحوثيين غربي البلاد

أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية، مساء السبت، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت ألوية العمالقة، إن "دفاعاتها الجوية أسقطت اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في قطاع سقم بجبهة حيس في الساحل الغربي التابع لمحافظة الحديدة".

وأضاف البيان "تعاملت الدفاعات الجوية لألوية العمالقة مع الطائرة المسيرة الحوثية التي تحمل مقذوف (ام كي) والتي كانت تحلق في سماء المنطقة، وتمكنت من إسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى هدفها".

وسبق أن أعلنت قوات الحكومة إسقاط عدة طائرات مسيرة للحوثيين في أكثر من جبهة.