ظبط 168 مخالفة وإصدار 66 رخصة جديدة في #الحدود_الشمالية

ظبطت الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية نخو 168 مخالفة، كما تم إصدار 66 رخصة جديدة .

ونفَّذَت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بصحة البيئة ببلدية العويقيلة، 2958 زيارة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، خلال الـ 10 أشهر الماضية أسفرت عن 168 مخالفة.

وأوضحت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية حيث تم تنفيذ نحو 1514 جولة رقابية على المباني بالمحافظة والقرى التابعة لها، إضافة إلى طرح 6 فرص استثمارية وتجديد 95 عقد استثماري، وإصدار 66 رخصة جديدة، وتجديد 211 رخصة تجارية.

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