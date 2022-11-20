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#اليمن .. إسقاط #مسيرة_حوثية في سماء الخوخة جنوبي #الحديدة
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أخبار دوليّة
#اليمن .. إسقاط #مسيرة_حوثية في سماء الخوخة جنوبي #الحديدة
متابعات الوئام
20 نوفمبر 2022
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أعلنت اليمن، اليوم الأحد ، عن إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في سماء الخوخة جنوبي الحديدة .
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