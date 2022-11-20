نائبة #بايدن: لا نسعى للصراع مع #الصين.. ولكن نرحب بالمنافسة

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، اليوم الأحد، إنها أوضحت للرئيس الصيني شي جين عدم سعي واشنطن للمواجهة مع الصين، لكنها ترحب بالمنافسة.

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي بمقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة التايلاندية بانكوك، في نهاية رحلة لآسيا تضمنت لقاء مع الزعيم الصيني، إن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة "لكننا لا نريد صراعا ولا نسعى للمواجهة".

وجددت تصريحات "بايدن" التي قالها للرئيس الصيني والتي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة "لأن ذلك في مصلحة العالم وكلا الدولتين".