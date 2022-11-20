مالوما مطرب حفل افتتاح #المونديال لمراسل إسرائيلي: «أنت وقح»

احتد المطرب الكولومبي العالمي مالوما، الذي سيشارك في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على مراسل إسرائيلي، واصفاً إياه بـ«الوقح»، قبل أن ينسحب من المقابلة.

وخلال لقاء له مع قناة إخبارية إسرائيلية، سأل المراسل «مالوما» عن شعوره بعد اعتذار عدد من الفنانين عن المشاركة في حفل افتتاح المونديال، وعلى رأسهم شاكيرا، بزعم «مشاكل حقوقية في قطر الدولة المضيفة للبطولة العالمية».

ورد «مالوما» قائلاً: «جئت إلى هنا فقط للاستمتاع بالحياة وكرة القدم. هذا أمر لا يتعين علي التدخل فيه. أنا هنا فقط للاستمتاع بالموسيقى والحياة الرائعة ولعب كرة القدم».

لكن المذيع الإسرائيلي كرر نفس السؤال، ما أثار غضب المطرب الكولومبي بشدة، ودفعه ليقول بصوت عالِ: «هل يجب أن أجيب على هذا السؤال حقا؟..... أنت شخص وقح»، قبل أن ينسحب من المقابلة على الهواء مباشرة.