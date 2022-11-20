نوير مهدد بغرامة وإنذار وسط قلق من الاتحاد الألماني #كأس_العالم

يخيم القلق على الاتحاد الألماني بسبب مانويل نوير، حارس المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ، بسبب قرار الحارس بارتداء شارة تدعم المثلية لكونه قائد المنتخب الألماني في مونديال قطر 2022.

ومن المتوقع حال أصر الحارس على ارتداء الشارة رغم منع قطر والفيفا أي رسائل أو حملات دعم للمثلية خلال البطولة، أن يتعرض اللاعب ليس فقط للغرامة، ولكن قد يتم إنذاره قبل انطلاق مباراة اليابان، كعقوبة على خرقه لقوانين الفيفا.

وأعلنت صحيفة بيلد الألمانية عن نص اللائحة التي أثارت القلق في الاتحاد الألماني: "في البطولات التي تنظمها الفيفا، على موظفي المباريات ارتداء الملابس والمعدات الرسمية التي تقدمها الفيفا، ويندرج تحت هذا الشارات المحددة من الفيفا، وحال مخالفة الأمر تتعرض للعقوبة المحددة".

وتابعت الصحيفة إجراءات الاتحاد الألماني لحماية اللاعب: "سيتم مناقشة الأمر داخليًا ومع المنتخبات الأخرى التي ترغب المشاركة في مبادرة الدعم، وسيراقب الألمان رد الفعل يوم الاثنين في مباراة إنجلترا، حيث يسعى هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي على ارتداء نفس الشارة، لذلك حال عاقبه الفيفا ربما يراجع نوير قراره في المشاركة في الحملة ويرتدي شارة متفق عليها من قبل الفيفا".