تفاصل حفل إفتتاح بطولة كأس العالم بقطر اليوم #Qatar2022

يشهد استاد البيت، بتصميمه المستلهم من الخيمة البدوية التقليدية، مساء اليوم حفل الافتتاح المبهر للنسخة الأولى من كأس العالم التي يستضيفها الشرق الأوسط والعالم العربي، وستكون رسالة الحفل الذي يمتد لثلاثين دقيقة بمثابة دعوة إلى العالم أجمع كي يأتي إلى قطر.

مفاجآت عديدة بانتظار جماهير المستديرة الساحرة حول العالم، والعرض الأهم يحمل عنوان (حالمون) والتي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

أما الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث أن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.

يشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الاثنتين والثلاثين المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة، إلى جانب المئات من المؤدّين والعازفين والراقصين، سيُشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم غانم المفتاح، والفنانة القطرية دانا.