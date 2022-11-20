كأس العالم 2022.. 61 هدفا حصيلة ثمانية منتخبات عربية فى المونديال #FIFA World CUP

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم اليوم، الأحد، بمواجهة الافتتاح التى ستجمع بين المنتخب القطرى صاحب الأرض والجمهور والإكوادور فى المجموعة الأولى

وتشهد نسخة مونديال كأس العالم 2022 ، مشاركة 4 منتخبات عربية وهي: قطر (المستضيف)، والسعودية، وتونس، والمغرب.

وسجلت المنتخبات العربية 61 هدفاً على مدار مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب المغرب قائمة ترتيب المنتخبات العربية الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم.

ويعتبر العدد الأكبر للمنتخبات العربية في نسخة روسيا 2018، حيث شاركت 4 منتخبات أيضاً، لكن السعودية ومصر والمغرب وتونس أخفقت في تخطي دور المجموعات.

بينما شهدت نهائيات كأس العالم على مر التاريخ مشاركة 8 منتخبات عربية هي مصر والمغرب وتونس والإمارات والسعودية والجزائر والكويت والعراق.

منتخب المغرب يعد هو المنتخب العربي الأكثر تسجيلاً للأهداف في كأس العالم بواقع 14 هدفاً، يليه كل من الجزائر وتونس (13 هدفاً).

وجاءت أهداف العرب في كأس العالم كالتالي:

- المغرب: 14 هدفاً من 5 مشاركات

- الجزائر: 13 هدفاً من 4 مشاركات

- تونس: 13 هدفاً من 5 مشاركات

- السعودية: 11 هدفاً من 5 مشاركات

- مصر: 5 أهداف من 3 مشاركات

- الإمارات: هدفان من مشاركة وحيدة

- الكويت: هدفان من مشاركة وحيدة

- العراق: هدف من مشاركة وحيدة