روسيا تعلن قصف محطة #زابوريجيا النووية في #أوكرانيا بـ12 غارة

أعلنت وكالة الطاقة النووية الروسية، اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت موقع التخزين في محيط محطة «زابوريجيا» بأوكرانيا، دون الإعلان إذا ما كان هناك تسرب إشعاعي جراء القصف أم لا.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن «القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 12 غارة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس السبت، للمرة الأولى منذ سبتمبر».

ونقلت الوكالة عن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة ««Rosenergoatom الروسية، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإخبارية الروسسية «Rossiya- 24»: «تعرضت المحطة إلى 12 ضربة، من الساعة 5.15 مساءً إلى 5.41 مساءً».

وأوضح أن «القصف ضرب محيط المحطة، وليس المنطقة الصناعية أو أي مناطق أخرى مجاورة».