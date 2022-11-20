حقيقة إصابة ميسي قبل مباراة السعودية بالمونديال #FIFA World CUP

أوضحت «ديلي ميل» البريطانية طبيعة الإصابة التي يعاني منها النجم المخضرم ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وذلك قبل مواجهة المنتخب الوطني في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأخضر بعد غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم الذي ينطلق اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ميسي يعاني من حمل بدني زائد في ربلة الساق، لذا فإن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين ينظم دقائق تواجده في التدريبات بشكل جيد.

تابعت الصحيفة أن غياب ميسي عن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، هدفه أن يصل الليو إلى أفضل حالة قبل مواجهة السعودية.

وشارك ميسي لمدة 4 دقائق فقط في تدريبات الأرجنتين، أمس السبت، خلال فترة الـ15 دقيقة التي سُمح خلالها بحضور وسائل الإعلام.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم برفقته كلًا من المكسيك وبولندا والسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد وستقام مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً.