أول تعليق من كريم بنزيما بعد الاستبعاد من المونديال #Qatar2022

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم بقطر 2022، بعد تعرضه للإصابة على مستوى الفخذ.

وكانت رسالة كريم بنزيما بعدما استبعد عبر الانستجرام: "أنا لا أعرف الاستسلام في حياتي، ولكن اليوم كان علي أن أفكر في الفريق، كما أفعل دائمًا، لذلك كان الحل الوحيد أن أترك مكاني لشخص قادر على مساعدة المجموعة لتحقيق مونديال رائع".

وأختتم رسالته: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم ودعمكم المستمر" وكتب وسم دعم به المنتخب الفرنسي بعنوان "هيا يا الأزرق".

ولم تتجدد إصابة بنزيما على مستوى الركبة، ولكن عانى اللاعب من شد على مستوى الفخذ دون تدخل من أي لاعب آخر، لتتطلب الإصابة راحة من 3 إلى 4 أسابيع الأمر الذي ألح على ديدييه ديشامب استبعاد المهاجم من القائمة.