لوكاكو يغيب عن بلجيكا في أول مباراتين بكأس العالم #Qatar2022

غاب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، عن التدريبات الجماعية لمنتخبه، بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ووفقًا للعديد من الصحف العالمية، التي نقلت الخبر عبر مصادرها الخاصة بالمنتخب البلجيكي، فإن لوكاكو لن يلحق بمبارتي كندا والمغرب، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة كرواتيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ولم يشارك المهاجم في أول تدريب للشياطين الحمر منذ وصولهم إلى قطر يوم الجمعة حيث يواصل تعافيه من إصابة أخرى في أوتار الركبة.

ويعد لوكاكو هداف بلجيكا التاريخي برصيد 68 هدف، سجلهم خلال 102 مباراة، وتم استدعاؤه لتشكيلة كأس العالم على الرغم من اعتراف المدرب روبرتو مارتينيز بأنه لم يكن لائقًا تمامًا.

ويعانى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من إصابات متكررة خلال الفترة الأخيرة، منذ رحيله عن تشيلسي وانتقاله لإنتر على سبيل الإعارة.

الجدير بالذكر، أن بلجيكا تبدأ مشوارها بكأس العالم يوم الأربعاء ضد كندا، ثم تلتقي بالمغرب في الجولة الثانية، قبل مواجهة كرواتيا وصيف مونديال روسيا بالجولة الأخيرة.