توكو_تاكا… #ميريام_فارس تفجر مفاجأة عن كاتب أغنية #المونديال

فجرت النجمة اللبنانية ميريام فارس مفاجأة كبرى عن أغنيتها الجديدة «توكو تاكا»، إحدى الأغنيات الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت «ميريام» إن شقيقتها هي من كتبت كلمات الجزء العربي من الأغنية، الذي قدمته النجمة اللبنانية، فيما أضافت الأخيرة كلمات مثل: «سلام عليكم»، وذلك كرسالة سلام باللغة العربية، وليس مجرد تحية

وأضافت في مقابلة مع برنامج «Et بالعربي»: «أنا من لحن ووزع الجزء العربي من الأغنية، واخترت كل الآلات العربية والشرقية التي ظهرت به، بينما كانت الكلمات مهمة شقيقتي».

وكشفت عن أن المشروع استغرق 5 سنوات كملة للتحضير، نفذت خلالهما أغنيتين، قبل أن تستقر على «توكو تاكا».