كوب_27.. الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة #التغيرات_المناخية

اتفق المشاركون في قمة المناخ، على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها العديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

وقال وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" سامح شكري: إنه تم الاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مشددًا على ضرورة توفير الموارد والتكنولوجيا والتمويل للدول النامية الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عقب اختتام قمة المناخ بشرم الشيخ، أن برنامج شرم الشيخ للتكيف يعد خطة طموحة للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند درجة 5ر1 مئوية، ويفتح الباب لمزيد من الإجراءات الطوعية الحكومية للعمل في مجال تخفيف الانبعاثات، معربًا عن تطلعه لاستمرار العمل على قضية تغير المناخ الوجودية بالنسبة للعالم أجمع.

وأكد أنه سيستمر التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام حتى يتم تسليم الرئاسة لها العام المقبل، لافتًا النظر إلى ضرورة الحفاظ خلال العام الجاري على هدف 5ر1 درجة مئوية، وزيادة الطموح بما يتناسب مع القدرات المتاحة، بالإضافة إلى منع أي شكل من أشكال العودة للوراء أو التراجع.

ودعا إلى استخدام القرارات ومشروعاتها كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.