خدمات شحن جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بـ 6 موانئ إقليمية ودولية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم، إضافة شركة «Sea Lead» خدمة الشحن الجديدة «FAM» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، المشغل لمحطتي الحاويات في الميناء، بما يُسهم في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية، ويخدم الحركة التجارية، ويوفر طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين.

يتزامن ذلك مع بدء تشغيل خدمة «EJBS» المضافة من الخط الملاحي «Emirates Shipping line»، والتي تضم ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الشويخ بالكويت، وميناء جبل علي في الإمارات، وميناء خليفة بن سلمان في البحرين، ثم العودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتتميز بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.

وتُسهم الخدمات الجديدة التي انطلقت في 15 نوفمبر الجاري في تعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ربطه بموانئ الشرق، بالإضافة إلى زيادة حاويات المُسافنة، وتيسير سلاسل الإمداد، وزيادة حجم الشحنات، وكسب حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي.

وتربط خدمة الشحن «FAM» ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية وعالمية رئيسة هي: «تشينغداو، وشينغهاي، ونينغبو، ونانشا، وجبل علي، وميناء حمد»، خلال رحلة الوصول إلى الميناء، بطاقة استيعابية تصل إلى 6900 حاوية قياسية أسبوعيًا.

وتتميز خدمة الشحن «FAM» برحلة عودة مباشرة من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إلى ميناء تشينغداو الصيني، ما يؤدي إلى تقليل المدة المستغرقة للصادرات السعودية، وسرعة وصولها إلى الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، الذي يترتب عليه خلق فرص تجارية كبرى ودعم المصدرين السعوديين لوجستيًا.

ويأتي هذا امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» لدعم المنظومة اللوجستية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

وأعلنت الهيئة العامة خلال الفترة الماضية، إضافة 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.

وشهد ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، خلال الشهر الماضي، إضافة شركة «ALADIN EXPRESS DMCC» للخط الملاحي «GIX2»، الذي يربطه بـ 4 موانئ إقليمية وعالمية.

وفي يونيو 2022، عزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية، بإضافة مينائي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة «PIL»، بما يعزز عمليات الاستيراد والتصدير.

ويأتي الميناء في المرتبة 14 عالمياً في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021 الصادر عن البنك الدولي، وذلك كنتيجة مباشرة للتطوير المُستمر ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وتأكيدًا لما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية.