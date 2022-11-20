بدعم مليوني دولار من #المملكة.. افتتاح مركز صحي يخدم أكثر من 300 ألف لاجئ #فلسطيني في #الأردن

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطينفي الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني،في مخيم الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان مركز صحي يخدم نحو لخدمة 300 الف لاجئ من فلسطين في الأردن بتبرع سخي من الصندوق السعودي للتنمية ، بحضور المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندسرفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور .

وبلغت تكلفت المركز الصحي الجديد مليوني دولار أمريكي تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية، سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.

فيما قال السفير السديري : تعد المملكة العربية السعودية رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاونمع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية" ،واضاف تدعم المملكة بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال شراكتنا مع الأونروا وخدماتها.

إلى ذلك قام السفير السديري والمفوض العام للأونروا لازاريني بجولة داخل مرافق المركز الصحي، حيث تبادلا الحديث مع موظفي المركزالصحي والمرضى من لاجئي فلسطين.

من جهته أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره للمملكة العربية السعودية ،وأعرب عن عميق تقديرنا للمملكة العربية السعوديةعلى دعمها القوي للأونروا، مضيفا إن هذا التبرع يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم.

ورحب لازاريني باسم الأونروا بالتبرع الأخير البالغ 27 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لدعم خدمات الأونروا، في الوقت الذيتواجه الوكالة فيه نقصا حادا في التمويل.