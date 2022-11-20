10 انفجارات قوية وتدخل أممي.. ماذا يحدث في محطة #زابوريجيا النووية؟

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، دوي 10 انفجارات قرب محطة «زابوريجيا» النووية في أوكرانيا، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن انفجارات قوية حدثت قرب محطة «زابوريجيا» النووية في أوكرانيا، مساء أمس وصباح اليوم، مشيرة إلى وصول عددها إلى 10 انفجارات.

وشددت الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أن هذه الانفجارات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة. موضحة أن «قذائف أوكرانية استهدفت خطوط الطاقة في المحطة».

وتابعت: «سيتم تحديد حجم الأضرار بعد زيارة ميدانية».

وقبل ساعات، أعلنت وكالة الطاقة النووية الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت موقع التخزين في محيط محطة «زابوريجيا»، دون الإعلان إذا ما كان هناك تسرب إشعاعي جراء القصف أم لا.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن «القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 12 غارة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس السبت، للمرة الأولى منذ سبتمبر».

ونقلت الوكالة عن رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة ««Rosenergoatom الروسية، في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإخبارية الروسسية «Rossiya- 24»: «تعرضت المحطة إلى 12 ضربة، من الساعة 5.15 مساءً إلى 5.41 مساءً».

وأوضح أن «القصف ضرب محيط المحطة، وليس المنطقة الصناعية أو أي مناطق أخرى مجاورة».