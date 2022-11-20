القبض على 79 مخالفاً لنظام البيئة في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية القبض على 79 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

وأوضحت «الداخلية» في بيان، اليوم، أن ذلك تضمن القبض على 5 مخالفين لرعيهم 162 متناً من الإبل و150 رأساً من الأغنام، في محمية الملك عبد العزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.

كما تم القبض على مخالف لنظام البيئة بحوزته كائنات فطرية مهددة بالانقراض، تتضمن 8 أسود وذئب، في منطقة الرياض، إلى جانب القبض على 13 مخالفاً لنظام البيئة لاستخدامهم حطباً وفحماً محليين في أنشطة تجارية، بحوزتهم أكثر من 34 متراً مكعباً من الحطب والفحم، في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

وتضمنت الضبطيات كذلك 14 مخالفاً لنظام البيئة، يعملون على 23 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، و6 مخالفين لنظام البيئة، بتهمة الدخول في منطقة محمية دون ترخيص والصيد في أماكن محظورة، وبحوزتهم 5 صقور، و6 شباك صيد، وجهاز جذب طيور، و11 طيراً مصيداً، في ممية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وتمكنت الجهات المختصة في الأمن العام من ضبط 38 مخالفاً لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 32 مركبة، في مناطق الرياض وتبوك والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والباحة وجازان ونجران والشرقية، إلى جانب مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما 4 أسود داخل استراحة في مدينة بريدة.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.