مسام ينتزع 700 لغم زرعتها ميلشيا #الحوثي في مختلف مناطق #اليمن

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام»، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، في انتزاع 700 لغم زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 16 لغمًا مضادًا للأفراد، و200 لغم مضادة للدبابات، و 478 ذخائر غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.

ونزع فريق «مسام» 68 لغمًا مضادًا للدبابات، و 180 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية الخوخة، ولغم واحد مضاد للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس، في محافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 80 لغمًا مضادًا للدبابات و120 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، ولغمين مضادين للأفراد في مديرية رغوان.

وتمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع لغم واحد مضاد للدبابات، وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، و 9 ألغام مضادة للأفراد و4 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات و14 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الوازعية، و81 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و8 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و55 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة 2.535 لغمًا خلال نوفمبر الجاري، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 372 ألفًا و652 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.