المرصد_السوري: 31 قتيلا في قصف جوي تركي على مواقع كردية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا على الأقل، بعد أن استهدفت ضربات جوية تركية مواقع كردية في شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن الحصيلة لاتزال مرشحة للارتفاع؛ لوجود نحو 40 جريحا ومفقودا، وأن بعض الجرحى بحالات خطرة.

من جهته، أشار مصدر عسكري إلى مقتل عدد من العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم، وأن طيران الاحتلال التركي استهدف عددًا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي.