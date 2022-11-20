مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إنسانية على آلاف المستفيدين في 5 دول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 600 سلة غذائية في مديرية لودر بمحافظة أبين اليمنية، استفاد منها 3600 فرد، و850 سلة غذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 5100 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن، على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

ووزع المركز 140 طناً من السلال الغذائية في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغريي بجمهورية الصومال الفيدرالية، أمس الأول، استفاد منها 12 ألف فرد، ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا والنازحين والمتضررين من الجفاف في الصومال.

كما وزع المركز 2110 حقائب شتوية، في مناطق نقر وغزر وأستور وغانشي وسكردو، التابة لإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14 ألف و770 فرداً.

وامتدت أعمال المركز لتشمل توزيع 500 سلة غذائية، في محلية الجنينة بولاية غرب دافور السودانية، استفاد منها 3686 أسرة، في إطار المساعدات الغذائية الطارئة المقدمة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، ضمن مشروع «كنف 2022م»، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووزع المركز في هذ الإطار 1.645 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 1645 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.