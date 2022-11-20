هدايا للجماهير قبل حفل افتتاح كأس العالم 2022 #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

حرص منظمو بطولة كأس العالم 2022، على وضع هدايا في جميع مقاعد المشجعين الحاضرين في ستاد البيت الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال قطر، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب قطر المباراة الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ووضع منظمو المونديال «شنطة» على مقاعد ستاد البيت؛ حيث يوجد بها «عود ومسك» هدايا للمشجعين الحاضرين للقاء الافتتاح.

وتنطلق مباراة قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس حيث ستذاع مباراة الإفتتاح عبر القناة المفتوحة.