ماكرون يتهم #روسيا بممارسة نفوذ “متوحش” في #أفريقيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا، اليوم الأحد، بتغذية دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا؛ لخدمة طموحها "المتوحش" – بحسب وصفه - في دول أفريقية مضطربة.

وتلقى ماكرون، خلال حديثه على هامش قمة للدول الفرانكفونية في تونس، طلبا بالرد على منتقدين له يقولون إن فرنسا استغلت علاقاتها الاقتصادية والسياسية التاريخية في مستعمراتها السابقة من أجل مصالحها الخاصة.

وأكد: "هذا المفهوم يغذيه آخرون، إنه مشروع سياسي، لست مغفلا، العديد من المؤثرين، في بعض الأحيان يتحدثون في برامجكم، يتلقون أموالا من روس، نعرفهم".

وأضاف: "عدد من القوى، التي تريد أن تنشر نفوذها في أفريقيا، تفعل ذلك للإضرار بفرنسا وبلغتها ولنثر بذور الشك، لكن وأهم من كل ذلك.. السعي وراء مصالح بعينها".

وتتنافس فرنسا على النفوذ في بعض مناطق أفريقيا مع روسيا منذ سنوات عدة وهناك وجود لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في عدد من الدول الأفريقية من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.