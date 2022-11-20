المملكة تحصد المركز الأول في “#أولمبياد_الروبوت”

حصدت المملكة العربية السعودية، المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، والمقامة في دورتموند الألمانية.

وشاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة بثمانية فرق، وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد، ونافست 365 فريقًا من 73 دولة حول العالم.

وحصدت المملكة المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم كإنجاز جديد تحققه في هذه البطولة، بالإضافة إلى المركز السابع في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً سبعة مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.

كما حصدت المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ 15.